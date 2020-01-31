Стокгольм, , 14:04 — REGNUM Известная активистка Грета Тунберг, сражающаяся с глобальным потеплением, решила зарегистрировать свой товарный знак «Пятница за будущее», об этом 31 января она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

Причиной подобного решения стало, если верить несовершеннолетней, стремление использовать ее в целях, не соответствующих ценностям Греты.

«Уверяю вас, я и другие школьные активисты не заинтересованы в создании товарных знаков, но, к сожалению, это необходимо сделать», — попыталась убедить подписчиков Грета.

Напомним, активистка по защите природы Грета Тунберг получила известность благодаря тому, что вместо обучения в школе начала проводить время у здания шведского парламента, выдвигая требования обеспечить сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу.

Ребенок утверждает, что ее детство было испорчено в связи с тем, что политики не хотят защищать окружающую среду. Подобное высказывание вызвало резкую негативную реакцию со стороны многих политических и общественных деятелей, напомнивших бросившему школу подростку о голодающих и умирающих детях в странах, где бушуют внутренние конфликты.

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