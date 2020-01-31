Москва, , 13:58 — REGNUM Контакты президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не планируются в ближайшее время. Они возможны при необходимости, заявил 31 января журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российско-белорусские контакты на высшем уровне могут состояться, если президенты посчитают это целесообразным, отметил он.

Песков добавил, что на экспертном и высоком уровнях такие контакты происходят. Так, на 31 января запланирована встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой правительства Белоруссии Сергеем Румасом в Алма-Ате. Премьер-министры участвуют в заседании Евразийского межправительственного совета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белоруссии посетовал на то, что в конце каждого года приходиться «стоять на коленях и вымаливать» российские нефтепродукты.

Читайте также: Лукашенко рассказал про ежегодное «стояние на коленях» перед Россией