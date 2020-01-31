Москва, , 13:49 — REGNUM Уходящая неделя отметилась большим вниманием к коронавирусу. Во многих городах усиливали контроль за аэропортами, обсуждали госпитализации людей с подозрением на новый вирус, которые, к счастью, не подтвердились. Однако и про любопытные новости телеграм-каналы не забывали.

Центральный федеральный округ

В Воронежской области прошла историческая реконструкция, посвященная освобождению Воронежа во время Великой Отечественной войны. Реконструкция получилась рекордной. В ней приняло участие более трехсот человек, десять единиц боевой техники. «Всюду слышались холостые выстрелы, взрывы петард и учебных гранат. Окопы, клубы дыма погружали в полную реальность боя», — пишет «Черноземец». Самое интересное, что посмотреть на зрелище пришло десять тысяч человек, а первые ряды были заняты детьми, которые боялись, что «наших победят». После окончания представления им разрешили собрать на память гильзы.

Северо-Западный федеральный округ

В Петербурге — неожиданное следствие коронавируса. Из-за него опустел Эрмитаж. «Эрмитаж считается одним из самых посещаемых и известных музеев в России. Однако из-за вспышки смертельного вируса, а, следовательно, и ограничения потока туристов из азиатских стран, главный музей города заметно пустеет», — заметил 1703.

Другая новость города — демонтаж огромной световой рекламы банка ВТБ на крыше гостиницы «Октябрьская», рядом с Московским вокзалом. Реклама перебивала своим светом историческую надпись «Город Герой Ленинград». Теперь ее сняли, пишут «Записки декабриста».

А в Вологде, наконец, подвели итоги выборов, которые прошли аж в сентябре прошлого года. «Конечно, мы знали, что вологодские журналисты немного эстонцы, то есть работают неспешно. Но чтобы в конце января 2020 подвести итоги выборов сентября 2019, да еще подать на горячее факты, активно используемые конкурентами как компромат в лучших традициях черного пиара… Это уметь надо», — смеется «Вологодское кружево».

Приволжский федеральный округ

Тем временем среди жителей Башкирии распространяется новость, что британские ученые из «Английского департамента здравоохранения» нашли средство против коронавируса. Оказалось, для него губителен башкирский кисломолочный продукт курут. «Входящие в состав курута мощные биологически активные вещества аксатоксин и энзимы блокируют нейронные связи вируса, прерывают ДНК и РНК-цепочки. В результате, болезнь отступает, организм человека вырабатывает антитела и пожизненную иммунную защиту», — пересылают сообщение жители. «Жду посылку с курутом, обрадовал весь офис, типа, мы не умрем, не переживайте, курут уже в пути», — иронизирует автор канала «Период распада Радия».

В Сызрани помимо коронавируса обсуждают учительницу школы, которая параллельно с основной работой была танцовщицей в ночном клубе. Между прочим, учительница уже 13 лет занимается восточными танцами, работала в цирке и имеет четыре образования, три из которых — высшие. «А вы как считаете, имеет ли право учительница на такие подработки?» — интересуется у подписчиков «Злой самаритянин».

Уральский федеральный округ

«Уральский вестник» рассказал про дурную шутку: в Магнитогорске несколько молодых людей решили устроить пранк. Двое в белых халатах и бахилах потащили третьего от входа в ТЦ. «Многие испугались и предположили, что могли перевозить человека, зараженного коронавирусом, однако же удивились, что у них не было ни носилок, ни автомобиля. При ближайшем рассмотрении оказалось, что шутники были наряжены в малярные халаты, что используются при ремонте. А в местном Минздраве заявили, что в городе нет зарегистрированных случаев заболевания. Однако же горожане шутку не оценили и обиделись».

Сибирский федеральный округ

«Страновед» передает, что Норильск оказался самым депрессивным городом для путешественников. К такому выводу пришли аналитики, опросив пользователей соцсетей на тему, в какие города стоит поехать, чтобы погрустить. Второе место неожиданно заняла Москва. Третье — Челябинск.

Чтобы не впадать в подобное уныние, «Сибирский панк» предложил воспользоваться рекламными умениями американцев. «Взять хоть Трампа. Он же предлагает не очередной скучный «план урегулирования арабо-израильского конфликта», а целую «сделку века». Можно подумать, что она будет первой или последней. Нам, омичам, тоже надо. Не «законсервированный участок омского метрополитена», а «подземка будущего». Не «заброшенный аэропорт Омск-Федоровка», а «гавань мечты». Креативнее надо. Смелее. Была бы форма, а содержание подтянется».

В Иркутске обсуждают интересную инициативу летчиков Росгвардии, которые пригласили священников на молитвенный облет Иркутска. На борту военного вертолета два иерея с иконами Казанской Богородицы и мученика Харлампия совершили ритуал освещения вертолетов. В Росгвардии надеются, что полеты теперь станут безопаснее, пишет «Город Братск».

Южный федеральный округ

«Душевный Ставрополь» удивился парковке рядом с местным торговым центром. Вся она зачем-то уставлена значками «для инвалидов». Интересно, в самом ли деле в магазин может приехать сразу сотня людей с ограниченными возможностями?

В Новороссийске другая тема для обсуждения: Черное море стало красным. «Вода изменила свой цвет (а по замечаниям местных жителей, еще и запах) и у берега теперь выглядит так, будто Новоросс постигли казни Египетские. Очень странно, что никто ничего не комментирует. Так и правда, можно про кару небесную задуматься», — сообщила «Кубанская телега».

Пока половина страны удивляется небывало теплой зиме, в Краснодаре нашли попугая, который уже три года живет на улице. Канал «Типичный Краснодар» пытается узнать у читателей, кто из них потерял попугая три года назад.

«Колхозный сторож» узнал, что судя по опросам жителей Волгограда, их объединяют вовсе не какие-нибудь добрые проекты, а две вещи: алкоголь и халява.

Но есть и хорошие новости из города-героя. «Сталингумрак» узнал, что Волгоград оказался первым в пилотном списке на реновацию. «Хрущевки должный пойти под снос, а жильцов надо расселить. По количеству таких домов Волгоград в лидерах», — пишет канал. Впрочем, пока четких сведений о проекте нет, пока все в планах.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Ингушетии скоро может появиться первый комикс и первый атлас животных на ингушском языке. По словам «Ингушетия-правда», книги планирует выпустить молодой студент-филолог, все картинки он хочет нарисовать самостоятельно.

Дальневосточный федеральный округ

На Сахалине всю неделю обсуждали рыбаков, которые регулярно оказываются на льдинах. У берега дрейфуют то триста, то пятьсот любителей подледного лова. «Еще немного и эту зимнюю забаву можно будет считать традиционным развлечением», — пишет Cass&Ra. Говорят, местные спасатели решили, что отныне будут эвакуировать рыбаков со льдин без улова, буров и других предметов. Чтобы рыбаки стали внимательнее.

«Смотровая вышка» пересказывает новости про испанца, который все едет и едет на велосипеде из Магадана на Байкал. Он опять замерз, его опять спасли местные, причем от помощи обмороженный испанец упорно отказывался и пришлось вызывать МЧС. По словам автора канала, Роскомнадзор должен запретить новости про испанца «как пропаганду суицида». «Дорогое посольство Испании! Поверьте, МЧС РФ есть чем заняться помимо охраны вашего укротителя снежных буранов. Заберите его домой и определите в тореадоры, что ли, мужчине адреналина не хватает», — пишет канал.

Такими историями делились телеграм-каналы со своими читателями на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.