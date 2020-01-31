Киев, 31 января 2020, 13:49 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предложил США поучаствовать в процессе урегулировании вооружённого конфликта в Донбассе. Об этом он заявил 31 января на пресс-брифинге с государственным секретарём США Майком Помпео.
Зеленский поблагодарил США за роль в развитии сотрудничества Украины и НАТО.
В свою очередь Помпео заявил, что США продолжают защищать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что готов ехать в США, как только появится предмет разговора между двумя странам.
Читайте также: Зеленский о визите в США: «Я готов ехать завтра!»