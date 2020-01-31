Вильнюс, 31 января 2020, 13:46 — REGNUM У здания правительства Литвы сегодня, 31 января, пройдёт разрешённый городскими властями Вильнюса митинг против глобального изменения климата, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Акцию организовывают экоактивисты движения Fridays for Future Vilnius, которые объединились, вдохновлённые примером шведской экоактивистки Гретой Тунберг.
Участники акции утверждают, что 2019 год был самым тёплым за всё время наблюдения погоды, при этом их требования к властям непонятны — Литва уже обязалась до 2050 года на 80% снизить выбросы всех газов в атмосферу.