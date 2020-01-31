Керчь, Крым, , 13:47 — REGNUM Городской совет Керчи рассмотрит вопрос об отставке председателя горсовета Маи Хужиной и её зама Ларисы Щербулы 3 февраля. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщили в горсовете Керчи.

«Депутаты соберутся в понедельник, 3 февраля, чтобы рассмотреть вопрос досрочной отставки председателя и зампредседателя городского совета», — уточнили в горсовете.

Как сообщало ИА REGNUM, после скандального поздравления блокадников Ленинграда, проживающих в Керчи, глава Крыма Сергей Аксёнов потребовал отставки председателя керченского городского совета Маи Хужиной и её заместителя Ларисы Щербулы со всех занимаемых постов. Позже председатель горсовета сообщила, что написала заявление под давлением и не собирается увольняться, поскольку не чувствует за собой никакой вины.

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