Москва, , 13:37 — REGNUM История с помилованием гражданки Израиля Наамы Иссахар, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков, завершилась хорошо. Об этом 31 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это история, которая завершилась хорошо, поэтому считаем эту тему закрытой», — сказал он.

Таким образом представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать расхождения в оценке обстоятельств ее дела, которые якобы были в словах президента РФ Владимира Путина, решении Верховного суда и позиции Генпрокуратуры.

«(Путин) не оценивал в данном случае позицию Генпрокуратуры и суда, он просто констатировал, что пересечения границы не было», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Иссахар, летевшая из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве, была задержана в московском аэропорту «Шереметьево» в апреле 2019 года.

В её рюкзаке было обнаружено около 10 граммов гашиша. В октябре суд признал её виновной в контрабанде наркотических средств и приговорил к семи с половиной годам заключения.

С просьбой о помиловании к властям России обратились президент и премьер-министр Израиля, а также мать девушки. Позднее Наама Иссахар Путину подала личное прошение о помиловании, российский лидер удовлетворил его.

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