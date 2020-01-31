Лондон, , 13:36 — REGNUM Россия готова к подписанию с Великобританией нового торгового соглашения после выхода последней из состава Евросоюза (Brexit), однако в настоящее время говорить об этом преждевременно. Об этом 31 января рассказал по видеосвязи из Лондона заявил глава посол России в Великобритании Андрей Келин в ходе экспертной дискуссии в международном дискуссионном клубе «Валдай».

"Конечно, мы хотели бы получить новое всеобъемлющее торговое соглашение», — сказал Келин и добавил, что, наверное, до этого пока ещё очень неблизко.

При этом он указал, что России нужно заключить с Британией соглашение в сферах авиации, транспорта, торговли расщепляющимися материалами и так далее и в общем-то РФ уже провела инвентаризацию своих совместных действий с Соединённым королевством.

«Но при этом со стороны Великобритании пока полное молчание, потому что она занимается более срочными для нее делами», — отметил посол РФ в Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предупреждение гражданам РФ о повышенных мерах безопасности в Лондоне 31 января в связи с возможностью проведения акций противниками выхода Британии из состава Евросоюза (Brexit) выпустило министерство иностранных дел России.