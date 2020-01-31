Киев, 31 января 2020, 13:34 — REGNUM Визит президента Украины Владимира Зеленского в США был бы правильным для обеих стран. Об этом заявил Зеленский 31 января во время совместного пресс-брифинга с госсекретарём США Майком Помпео.
Зеленский рассказал, что получает множество приглашений посетить различные страны мира. По этому поводу он советуется с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.
В свою очередь Помпео заявил, что официальный визит президента Украины в США состоится, но только когда Белый дом найдёт для этого подходящее время.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на пресс-брифинге Зеленский заявил, что Украина планирует продолжить закупки американских локомотивов. Переговоры об этом уже ведутся.
Читайте также: Украина намерена продолжить закупки поездов в США — Зеленский