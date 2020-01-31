Киев, , 13:34 — REGNUM Визит президента Украины Владимира Зеленского в США был бы правильным для обеих стран. Об этом заявил Зеленский 31 января во время совместного пресс-брифинга с госсекретарём США Майком Помпео.

Зеленский рассказал, что получает множество приглашений посетить различные страны мира. По этому поводу он советуется с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

«Если мы можем договориться о чём-то, что выгодно для обеих стран… Если у нас есть важный предмет разговора, кроме стратегии и тактики, очень важные вещи, о чём мы можем договориться, что мы можем подписать, взять, то … я готов ехать завтра», — рассказал он.

В свою очередь Помпео заявил, что официальный визит президента Украины в США состоится, но только когда Белый дом найдёт для этого подходящее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на пресс-брифинге Зеленский заявил, что Украина планирует продолжить закупки американских локомотивов. Переговоры об этом уже ведутся.

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