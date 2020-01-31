Страсбург, Франция, , 13:33 — REGNUM Реформу схемы голосования призвали провести в Совете Европы правящую партию Грузии «Грузинская мечта». Об этом говорится в резолюции, которую 31 января опубликовала ПАСЕ.

«Парламентская Ассамблея призывает правящую партию Грузии обеспечить до выборов 2020 года такую избирательную систему, которая будет пользоваться доверием и поддержкой всех сторон», — говорится в резолюции.

Кроме того, в резолюции выражается обеспокоенность тем, что плохо ведется расследование по нарушениям во время президентских выборов 2018 года, указывается на нечеткие критерии отбора судей в Высший совет юстиции и вменяется невыполнение изменений в конституции, которые были запланированы на 2020 год.

Как передавало ИА REGNUM, от правящей партии «Грузинская мечта» требуют выборной реформы также оппозиция и представители законодательных органов США. Проведение парламентских выборов в Грузии намечено на октябрь.