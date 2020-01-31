Пекин, , 13:26 — REGNUM В Совете Безопасности ООН прошло открытое заседание, посвящённое гуманитарной ситуации в Сирии. На нём постоянный представитель КНР при организации Чжан Цзюнь призвал к коллективным усилиям по улучшению условий жизни в арабской республике, сообщает 30 января Синьхуа.

Китайский дипломат отметил, что в настоящее время гуманитарная обстановка в Сирии сложная, и большое количество жителей нуждается в помощи. Чжан Цзюнь выступил против односторонних экономических санкций против Сирии, которые порождают дефицит средств на восстановление страны и выразил готовность оказать Сирии посильную помощь в рамках реализации проекта «Пояса и пути», в частности, в подготовке кадров и гуманитарных поставках.

Постпред КНР призвал международное сообщество объединить усилия для борьбы со всеми видам терроризма, уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии.