Брюссель, , 13:25 — REGNUM Члены Европейского парламента большинством голосов одобрили резолюцию, призывающую Европейскую комиссию, которая разрабатывает законы ЕС, «выработать обязательные положения», гарантирующие, что потребителям в Евросоюзе при покупке нового гаджета не придётся покупать к нему новое зарядное. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Уточняется, что 582 евродепутата накануне, 30 января, поддержали введение на территории Европейского союза единого разъема для зарядки гаджетов. 40 депутатов выступили против. В постановлении законодателей отмечается, что принять новые правила Еврокомиссия должна к июлю 2020 года.

Американская компания Apple настаивает на том, что её кабель Lightning, который заряжает iPhone, является частью «инноваций» компании, а предлагаемая стандартизация «окажет прямое негативное воздействие, нарушив работу сотен миллионов активных устройств и аксессуаров, используемых нашими европейскими клиентами и еще большим числом клиентов Apple по всему миру, создав беспрецедентный объем электронных отходов и значительно затруднив работу пользователей».

При этом в Брюсселе ожидают, что принятое законодательное решение сможет не только облегчить жизнь европейским пользователям, но и снизить объемы соответствующих отходов.