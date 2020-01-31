Москва, , 13:23 — REGNUM В Конституцию РФ предложено внести в качестве поправки понятие о культурном наследии. Об этом 31 января сообщает ТАСС.

С этой идеей выступил заместитель председателя Общественной палаты Москвы Михаил Швыдкой.

«Предлагается дополнить и внести в качестве поправки в Конституцию понятие о культурном наследии — это было сформулированное предложение Владимира Путина, и это сегодня отображает запрос общества не только в Москве», — цитирует агентство слова Швыдкого.

Михаил Швыдкой с 2000 по 2004 год занимал пост министра культуры РФ.