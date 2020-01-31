Нур-Султан, , 13:23 — REGNUM Рабочая группа по подготовке предложений о реформировании пенсионной системы в Казахстане является неэффективным каналом. Об этом 31 января заявил старший партнер Центра стратегических инициатив Олжас Худайбергенов после общественного диалога со Всемирным банком.

Эксперт пояснил журналистам причину своего выхода из состава рабочей группы. Он считает, что рабочая группа является неэффективным каналом для продвижения более существенных инициатив по реформированию пенсионной системы.

Худайбергенов отметил, что необходимо отказаться от косметических мер реформирования пенсионной системы и предпринять более решительные шаги. Эксперт считает, что также необходимо отказаться от подхода, когда новые инициативы должны обязательно проходить процедуру согласования со всеми старыми документами.

Отметим, в настоящее время в Казахстане готовятся измерения в пенсионной системе, связанные с предоставлением возможности снятия пенсионных накоплений до достижения пенсионного возраста.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане планируют расширить программу снятия пенсионных накоплений