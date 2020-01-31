Москва, , 13:22 — REGNUM Министерство экономического развития РФ будет принимать участие в разработке новых основ политики местного самоуправления, заявил 31 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Новая концепция, которая будет готовиться, во многом, конечно, в ее подготовке будет принимать участие и Минэкономразвития», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, может ли глава Минэкономразвития Максим Решетников быть назначен ответственным за всю реформу местного самоуправления, Песков заявил, что никаких предложений главе ведомства не делалось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил разработать новые основы государственной политики в сфере местного самоуправления. Горизонт планирования будет рассчитан до 2030 года.

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