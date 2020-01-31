Киев, , 13:20 — REGNUM Украина и США заинтерсованы в усилении развития железнодорожной отрасли Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский 31 января во время совместной пресс-конференции с госсекретарём США Майком Помпео.

«Министерство инфраструктуры и «Укрзализныця» уже ведут переговоры о закупках новой партии локомотивов американского производства», — сообщил он.

Зеленский выразил надежду, что США снимут пошлины на сталь украинского производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украину прибыла партия из 30 тепловозов марки General Electric, произведённых по лицензии в Казахстане. Локомотивы обошлись Украине примерно в $1 млрд.

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