Джакарта, 31 января 2020, 13:10 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что эвакуация граждан Индонезии из провинции Хубэй будет проведена менее чем за 24 часа, сообщает Sindonews.
Известно, что посольство Индонезии в Пекине настоятельно рекомендует индонезийским гражданам покинуть Китай из-за распространения нового коронавируса, который стал причиной смерти 213 человек в Китае.
По словам главы МИД Индонезии, в настоящее время подготовка к эвакуации индонезийских граждан из Уханя вступила в завершающую стадию.
Ретно Марсуди также отметила, что Пекин дал разрешение на посадку и передвижение самолетов для эвакуации индонезийских граждан из провинции Хубэй.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерства иностранных дел Индонезии и КНР согласовали план возвращения в Индонезию граждан, находящихся в провинции Хубэй.
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