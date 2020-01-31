Москва, , 13:14 — REGNUM Угроза распространения коронавирусной инфекции сохраняется и потому ситуация с ней является серьёзной, а также требует специальных мер. Об этом 31 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Проблема признана широко и официально, более того, ВОЗ проблема признана, поэтому, безусловно, это та проблема, которая вызывает серьезную озабоченность», — сказал Песков и добавил, что такого рода проблем является поводом для серьезных мер, которые принимает правительство России.

«Слава богу, на настоящий момент не выявлено случаев заражения коронавирусом в РФ, но угроза (такового — ред.) действительно сохраняется», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Также отвечая на вопрос о возможности закрытия Россией авиасообщения с Китаем, Песков указал, что за ситуацией с распространением нового заболевания внимательно наблюдает специальная рабочая группа.

«Есть специальная рабочая группа в рамках правительства, которая принимает решения и обеспечивает меры, необходимые для противодействия распространению коронавируса и появлению коронавируса у нас», — заметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свой собственный тест, предназначенный для диагностики нового коронавируса, создала французская компания Novacyt.