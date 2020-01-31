Москва, , 13:08 — REGNUM Контакты президентов России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ближайшее время не запланированы, заявил 31 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вместе с тем, они (контакты лидеров двух стран) могут появиться, если президенты посчитают это целесообразным», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что «каждый год перед новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты», а в разговоре с президентом России Владимиром Путиным он не блефовал.

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