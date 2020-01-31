Екатеринбург, , 13:21 — REGNUM Система местного самоуправления будет встроена в единую вертикаль государственной власти, благодаря чему у муниципалитетов повысится самостоятельность. Об этом заявил доктор исторических наук, профессор Челябинского госуниверситета Андрей Пасс корреспонденту ИА REGNUM.

До сих пор, считает эксперт, реальной самостоятельности у местных чиновников не было.

«Формально независимое положение муниципальных властей не подкреплялось соответствующими возможностями, в том числе финансовыми. На деле никакой самоорганизации практически не существовало», — сказал Пасс.

Сейчас планируется выстраивать вертикаль государственной власти и включить туда органы местного самоуправления, что является «здравой мыслью», уверен эксперт.

«У муниципалитетов появится самостоятельность в плане определения приоритетных задач и возможности аккумулировать средства на их решение. Горожане смогут же выступать застрельщиками, ведь местная власть обязана реагировать на их инициативы», — добавил профессор.

Кроме того, перспективными являются и технологии цифровой обратной связи, которые уже были испытаны в ряде регионов. Они позволят отследить ход реализации каждой заявки и убрать коррупционную составляющую, считает Пасс.

Как сообщало ИА REGNUM, в России определят новые основы государственной политики в сфере местного самоуправления на период до 2030 года. Поручение дал президент России Владимир Путин.

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