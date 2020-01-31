Москва, , 13:14 — REGNUM Общественная нетерпимость должна быть реакцией на недопустимое поведение государственных служащих. Об этом заявил 31 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя скандал в Керчи.

Представителя Кремля спросили, можно ли считать проявлением хамства инцидент с керченскими чиновницами, которые подарили ветеранам-блокадникам хлеб. Он ответил, что какая-то «охота на ведьм» в таких случаях абсолютно не нужна, и никто к ней не призывает.

Однако залогом к тому, чтобы постепенно искоренить любые проявления хамства, является общественная нетерпимость, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крымчане резко отреагировали на действия председателя Керченского городского совета Маи Хужиной и депутатов, которые в рамках акции «Блокадный хлеб» подарили батоны ветеранам. Женщины в хороших шубах составили сильный контраст с пожилыми людьми, которых пришли поздравить.

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