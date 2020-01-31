Улан-Батор, , 13:02 — REGNUM Бывший вице-министр здравоохранения Монголии, доктор медицинских наук Жазагийн Амарсанаа заявил о намерении 2 февраля 2020 года отправиться в город Ухань, КНР в качестве врача-добровольца

На своей странице в Фейсбуке он призвал других врачей поддержать его инициативу и просил поработать в очагах заболевания.

«Я планирую составить команду из 10 врачей. Со мной уже связывалось более 100 специалистов. После составления списка команды, буду обратиться Посольству КНР в Монголии. Я в течение полумесяца думала об этом, и окончательно решил 29 января. На это решение влияло увеличение случаев летальных исходов. Считаю, что увеличение летальных исходов — это свидетельство того, что там нужна дополнительная сила медиков» ,-рассказал бывший вице-министр здравохранения Монголии, Жазагийн Амарсанаа корреспонденту ИА REGNUM.

Тем временем, монголы, проживающие за рубежом, запустили акцию «Отправил защитные маски на родину». Инициаторами гуманитарной акции являются неправительственная организация «Совет монголов за рубежом», граждане и студенты, проживающие в зарубежных странах. Цель акции направлена на защиту граждан и предотвращение распространения коронавируса нового типа в Монголии.

К этой акции присоединились и монгольские студенты в России. «Ассоциация монгольских студентов в городе Новосибирск» уже собирала 750 шт защитных масок и планирует в ближайшее время отправить посылку в Монголию.

Отметим, в связи с вспышкой в соседней стране пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, спрос на защитные маски резко вырос в Монголии, жители города Улан-Батора массово скупают маски и средства для дезинфекции рук.