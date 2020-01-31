Страсбург, Франция, , 13:00 — REGNUM Российская делегация в ПАСЕ выступила с заявлением в связи с принятием резолюции «Дополнительная совместная процедура взаимодействия между комитетом министров и Парламентской ассамблеей в случае серьезного нарушения обязательств одним из государств — членов Совета Европы». Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 января, об этом заявил глава делегации Петр Толстой («Единая Россия»).

При разработке совместной процедуры реагирования (так называемого трехстороннего механизма), регламентирующего процедуру приостановления представительства стран-членов Совета Европы, важнейшие решения, принятые в мае 2019 года в Хельсинки, не были учтены, а поправки российской делегации, призванные привести резолюцию в строгое соответствие с ними, были отклонены, рассказал Толстой.

В связи с этим российская делегация заявляет, что работа над механизмом должна быть продолжена, а «самоприсвоенные полномочия по ограничению прав национальных делегаций по политическим основаниям» должны быть исключены из Регламента ассамблеи. Кроме того, российская делегация настаивает на том, что «совместная процедура не должна иметь обратной силы и может применяться только в отношении новых и наиболее грубых нарушений статьи 3 Устава Совета Европы».

«Надеемся, что работа над проектом процедуры на площадке комитета министров будет продолжена в конструктивном ключе и позволит выйти на такие решения, которые укрепляли бы Совет Европы, а не проводили бы в нем новые разделительные линии», — говорится в заявлении.