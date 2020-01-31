Москва, , 13:31 — REGNUM Первый зампред Совет Федерации, бывший президент Чувашии Николай Фёдоров направил приветственную телеграмму назначенному врио главы республики Олегу Николаеву. Сенатор от исполнительной власти региона Фёдоров пожелал новому руководителю республики успехов «в многотрудном служении, призванном помочь родной Чувашии воспрять духом и преодолеть накопившиеся сложности».

«Надеюсь, что чувство ответственности, деятельная любовь к родному краю, опора на настоящих профессионалов и нравственно здоровые силы помогут Вам достичь поставленных целей, а жителям республики — обрести уверенность в завтрашнем дне. Крепкого здоровья, неиссякаемой созидательной энергии, стойкости и силы духа Вам и Вашим соратникам», — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте первого президента Чувашии.

По мнению наблюдателей, вряд ли это просто соблюдение протокола.

«Федоров — опытный политик и понимает, что делает. Он первым протягивает руку и смотрит на реакцию. Он пытается сделать то, что не удавалось сделать при прежнем главе Игнатьеве. Николаев в своем выступлении, когда его представляли, заявил, что он за консолидацию сил во благо республики. Вот «силы» и решили на примере посмотреть, чего это заявление стоит. Лично мое мнение, врио не стоит пренебрегать этими услугами, если они действительно во благо республики. Николай Федоров — влиятельный человек, занимает большую должность и имеет немалые возможности помочь своей республике, что не удавалось сделать при прежнем руководстве», — заявил ИА REGNUM член ОНФ в Чувашии Владислав Солдатов.

Стоит отметить, что отношения между Николаем Федоровым и его преемником на посту Михаилом Игнатьевым были далеки даже от партнёрских и нередко выливались в информационные войны.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Чувашии Олег Николаев назначен в республику указом президента РФ Владимира Путина 29 января. 31 января Николаев, в соответствии с Конституцией республики, отправил правительство Чувашии в отставку в полном составе.

Также Николаев назначил себе троих помощников — Ивана Даренкова, Татьяну Михайлову и Ивана Филлипова. Однако главные назначения ожидаются в ближайшее время.