Ростов-на-Дону, , 12:59 — REGNUM В Ростовской области вновь пытаются вернуть прямые выборы глав муниципалитетов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

«Фракция «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области внесла на рассмотрение депутатов законопроект о возврате прямых выборов глав администраций городских территорий. Документ пройдёт все этапы экспертизы и поступит в профильный комитет», — проинформировал народный избранник.

ИА REGNUM напоминает, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал примерную стоимость прямых выборов глав муниципальных образований. Региону удалось сэкономить почти 500 млн рублей. Эту сумму он сравнил со строительством двух детских садов. Однако, на что были потрачены сэкономленные средства, донской глава не уточнил.

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