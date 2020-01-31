Москва, , 12:59 — REGNUM Посол Республики Польша в Москве Влодзимеж Марчиняк направил в адрес руководства телеканала «Россия» открытое письмо, в котором выразил своё возмущение словами российского политолога Евгения Сатановского о расстреле поляков в Катыни.

«Я был крайне удивлен высказыванием Евгения Сатановского на тему катынского расстрела 1940 года. Автор одобряет массовое катынское преступление, которое было признано и осуждено в фактическом и юридическом аспектах официальными властями Российской Федерации», — цитирует письмо посла «Польское радио», подчёркивая польскую и нацистскую версии даты расстрела.

По мнению посла, слова Сатановского являются «буквальным повторением» слов народного комиссара внутренних дел СССР Лаврентия Берии о том, что задержанные граждане бывшей Польши — «убежденные и без шансов на исправление враги советской власти». Посол «вежливо» просит директора телеканала «Россия» объяснить, почему на российском телевидении распространяется мнение народного комиссара СССР.

20 января 2020 года в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия» российский политолог, президент Института Ближнего Востока, в прошлом президент Российского еврейского конгресса Евгений Сатановский выразил мнение, что Иосиф Сталин был прав, отдавая приказ о расстреле бывших польских граждан в Катыни.

Версия о том, что бывших польских граждан, содержавшихся после сентября 1939 года в лагерях на территории СССР, расстреляли сотрудники НКВД СССР, является спорной. Противники этой версии указывают на большое количество фактов и несоответствий, позволяющих утверждать, что поляки были расстреляны германскими нацистами, занявшими места дислокации лагерей в 1941 году.