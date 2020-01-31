31 января 2020 | Время чтения 4 мин

Депутат немецкого бундестага Александер Ной признал, что НАТО обманула Михаила Горбачева, «нарушила данное СССР обещание и расширяется на Восток». Едва ли есть необходимость напоминать, что в результате подобного политического головотяпства, если не умышленной уступки под воздействием «серого кардинала» горбачевской власти – Александра Яковлева, НАТО максимально приблизилась к Москве и другим российским центрам европейской части России.

Анатолий Кошкин, , 12:59 — REGNUM Депутат немецкого бундестага Александер Ной признал, что НАТО обманула Михаила Горбачева, «нарушила данное СССР обещание и расширяется на Восток». Едва ли есть необходимость напоминать, что в результате подобного политического головотяпства, если не умышленной уступки под воздействием «серого кардинала» горбачевской власти — Александра Яковлева, НАТО максимально приблизилась к Москве и другим российским центрам европейской части России. И не только приблизилась, но и прямо угрожает нападением, размещая не только в странах Восточной Европы, но и в бывших республиках СССР ракетное, и не исключено, что и ядерное оружие на наших рубежах.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

У меня нет желания призывать Горбачева каяться в содеянном, честный политик давно это сделал бы сам. Хочу лишь на данном примере вновь предупредить, что любые территориальные уступки, даже малейшие, ближайшему военному союзнику США — Японии приведут рано или поздно к использованию вновь обретенных земель для размещения на них оружия, нацеленного на нашу страну.

Такую вероятность и опасность для России признают мои собеседники из числа японских политиков и политологов. Они допускают, что сам Абэ, возможно, и не хотел бы подобного развития событий после «гипотетической сдачи» Курил Японии. Но соглашались они с тем, что, во-первых, срок пребывания Абэ у власти приближается к концу, а, во-вторых — решать будут не японцы, а имеющие гораздо больше прав в японо-американском военном союзе Вашингтон и Пентагон.

Говорили мне и о том, что Трамп, скорее всего, внимательно следит за маневрами Абэ на российском направлении и терпит их лишь до тех пор, пока они не вступают в противоречие с американскими интересами. Ибо японскому правительству уже дается понять, что клятвенные обещания Абэ президенту РФ Владимиру Путину «ни при каких условиях не размещать на Курилах оружие» не нравятся американцам, желающим самим решать, какое оружие и где размещать в Японии. Максимум, что сделали американцы для того, чтобы подсобить Абэ уговорить Путина, это заявление командующего войсками США в Японии генерал-лейтенанта Джерри Мартинеза, заявившего, что «у Штатов нет планов размещать вооруженные силы на Курильских островах — на данный момент». Следует оценить солдатский юмор генерала — было бы смешно иметь планы создавать американские военные базы в «данный момент» на суверенной российской территории Курильских островов. Хотя, скорее всего, генерал не шутил, а честно признал, сейчас, дескать, пока планов нет, но вполне могут появиться, когда острова станут японскими.

Все это, конечно, понимает Абэ, когда отвечает отрицательно на вопрос, дал ли Вашингтон согласие на то, что американские базы в перспективе не будут размещены на Курилах. Ну, а американцы чуть ли не открыто заявляют, что если Абэ будет вести двойную игру и без их согласия раздавать русским обещания о «демилитаризации Курил», дядя Сэм может в ответ забрать назад свое обещание защищать острова Сэнкаку — Дяоюйдао в случае серьезного обострения японо-китайских отношений по поводу принадлежности этих территорий.

В августе прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после окончания Холодной войны альянс расширил зону деятельности, чтобы продолжить свое существование. «НАТО должна была либо выйти из дела, либо выйти за пределы своей территории в Европе и Северной Америке. И мы решили сделать второе», — рассказал генсек.

Нечто подобное происходит и на Дальнем Востоке. Автор этих строк весьма скептически относится к высказанному мнению о том, что «инициатива премьер-министра (Японии) по повышению официального статуса японских вооруженных сил, скорее всего, наоборот, преследует прямо антиамериканскую цель». Придание официального статуса японским вооруженным силам поддерживается американцам, которые при известном осложнении отношений с европейскими странами весьма заинтересованы в укреплении военной мощи своего важного и еще долгое время верного военного союзника на Дальнем Востоке. Привлечении его не только к оборонительным, но и наступательным операциям совместно с армией, флотом и авиацией США, причем не только в районах поблизости от Японских островов, но в «горячих точках» по всему миру.

Законодательство на этот счет принято в Японии еще в 2016 году. Согласно этому законодательству, силы самообороны Японии получили большие возможности для участия в «миротворческих операциях» совместно с главным союзником — США. Япония может теперь «прийти на помощь союзникам, подвергнувшимся нападению, даже если сами японские силы не были атакованы».

В Японии есть политики, которые хотели бы «освободиться» от американского присутствия. Но гораздо больше тех, кто понимает опасность оказаться один на один с КНР, КНДР и Россией и не допустят этого. Как не допустят потери «непотопляемого авианосца» — Японских островов — американские генералы и адмиралы, ибо, например, остров Окинава — это крупнейшая военно-стратегическая база Пентагона, имеющая отнюдь не локальное, а глобальное значение.

Отрадно, что в последнее время Москва все чаще на переговорах с японским правительством ставит перед ним серьезные проблемы, затрагивающие безопасность Российской Федерации в восточных районах нашей страны. И разъясняет невозможность при нынешней военно-политической обстановке в мире даже заговаривать о каких-то территориальных уступках. Видимо, помня печальный опыт господина Горбачева с его наивной благодушной политикой в духе кота Леопольда, над которой посмеивались его «западные коллеги и друзья»…