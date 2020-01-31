Москва, , 12:55 — REGNUM Проект нового КоАП «усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию». Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 января, об этом заявил сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«В целом представленный проект напоминает отклоненный Государственной думой в начале текущего созыва проект КоАП», — сообщил Крашенинников.

Проектом предлагается в несколько раз увеличить большинство штрафов, повысить сроки привлечения лица к административной ответственности. Особенно у Крашенинникова вызывает недоумение сильное увеличение штрафов за нарушение Правил дорожного движения, предложение ввести накопительную систему нарушений в этой сфере, а также меры, связанные с возможностью конфискации автомобиля в пользу государства.

«Очевидно, что проект «сырой» и в представленном виде вряд ли может быть принят», — заявил Крашенинников.