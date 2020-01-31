Берлин, , 12:29 — REGNUM

НАТО стало расширяться в направлении России не потому, что не существовало препятствующего этому договора, а потому, что Россия была слаба и не была готова противодействовать тому, что было направлено против её интересов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 31 января, комментируя статью депутата немецкого парламента Александера Ноя.

Как сообщалось ранее, Ной в своей статье для портала Freiheitsliebe написал, что НАТО нарушило данное СССР обещание и начало расширение на восток. При этом, по его мнению, руководство СССР само дало себя обмануть, когда отказалось от закрепления этих обещаний альянса. Теперь НАТО выступает агрессором, Россия же придерживается оборонительной позиции, отметил депутат.

«Пора уже прекратить слушать россказни о том, как «НАТО обмануло СССР, нарушив обещание не расширяться на восток». В руководстве Советского Союза второй половины 1980-х годов лидировали те, кто сам хотел обманываться, — Горбачёв, Яковлев, Шеварднадзе. Тех же, кто призывал помнить о коварстве Запада, подходить к развитию отношений с ним взвешенно, — Фалина, Квицинского, других профессионалов — не слушали.

Надо сказать, что, даже если бы и послушали, документальное закрепление такого обещания мало что изменило бы на деле. Здесь вновь уместно вернуться к известному изречению Сталина о том, что логика обстоятельств преобладает над логикой намерений, — пусть даже эти намерения и оформлены в виде договора. Сегодняшнее поведение администрации США в сфере контроля над вооружениями наглядно подтверждает эту мысль: в Вашингтоне решают, что им выгоднее отказаться от того или иного договора, и выходят из него!