Ханты-Мансийск, , 12:23 — REGNUM В Югре прошли общественные слушания законодательных инициатив по изменению Конституции страны. В обсуждении приняли участие члены Общественной палаты ХМАО, представители региональных и муниципальных властей, члены профсоюзных объединений и других организаций, сообщили корреспонденту РЕ в департаменте общественных и внешних связей автономного округа.

По итогам обсуждения член общественной палаты Югры Павел Манченко отметил, что необходимо чётко установить цели и задачи функционирования Госсовета. И предложил изложить преамбулу Конституции РФ как «Мы, великий многонациональный народ, народ-победитель…».

На его взгляд, это подчеркнёт роль народа России в мировой истории.

«Ведь мы победили в Великой Отечественной войне, освоении космоса и многих, многих других сферах. Поэтому важно, чтобы весь мир начинал прочтение нашей Конституции с этих слов», — подчеркнул Павел Манченко.

Председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова в свою очередь заметила, что на данном этапе идёт лишь обсуждение инициатив, которые будут дорабатываться, а затем предложения федерального масштаба будут направлены на рассмотрение в Общественную палату России.