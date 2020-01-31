Киев, 31 января 2020, 12:22 — REGNUM Великобритания не намерена отменять визы для граждан Украины после выхода из Евросоюза. Об этом заявила посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс в эфире телеканала «1+1».
Дипломат отметила, что на Украине нет, и не будет визового центра Великобритании. Гражданам Украины придётся получать визу в ближайшем представительстве, которое находится в Варшаве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский временно отменил визы для граждан Великобритании, желающих посетить Украину.
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