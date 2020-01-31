Страсбург, Франция, , 12:19 — REGNUM

Воспользовавшись сохраняющейся у значительной части российской «элиты» тягой к западным ценностям и участию в западной политике, европейские правящие круги вновь втянули наше государство в процесс получения нотаций, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 31 января, комментируя резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как сообщалось ранее, 30 января депутаты ПАСЕ утвердили резолюцию о выполнении рядом стран обязательств перед Советом Европы в 2019 году, назвав при этом Россию «стороной Минских соглашений» и призвав её к выполнению этих соглашений.

«Очередной антироссийский шаг ПАСЕ был предсказуем, и он абсолютно понятен. ПАСЕ и другие структуры Совета Европы созданы именно для подобного рода политических демаршей в отношении стран, которых Европейский союз считает необходимым подвергнуть давлению; всё остальное — внешний антураж.

Воспользовавшись сохраняющейся у значительной части российской так называемой «элиты» тягой к западным ценностям и участию именно в западной политике, европейские правящие круги вновь втянули наше государство в процесс получения нотаций. Россию в ПАСЕ будут и дальше шельмовать, причём делать это будут, напомню, на наши деньги! Присутствие при этом российского представителя в руководящих органах ПАСЕ, которому у нас так обрадовались, лишь делает всю эту ситуацию ещё более абсурдной.