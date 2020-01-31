Додома, , 12:17 — REGNUM Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива заявил, что страна примет участие в мероприятиях по борьбе с нашествием пустынной саранчи в соседней Кении, чтобы предотвратить распространение полчищ насекомых в Танзанию. Об этом передает газета Mtanzania со ссылкой на заявление премьер-министра в парламенте.

Отвечая на вопрос о том, как правительство Танзании намерено предотвратить нашествие саранчи, Маджалива заявил, что министерство сельского хозяйства Танзании уже начало сотрудничество с министерством сельского хозяйства Кении по вопросу оказания помощи по борьбе с саранчой.

«Мы намерены принимать все возможные меры для предотвращения нашествия, наше правительство примет участие в операциях по борьбе с этими насекомыми в Кении, чтобы угроза не проникла в нашу страну», — заявил он.

Маджалива добавил, что полчища саранчи уже уничтожили урожаи в соседней Кении, и существуют опасения, что насекомые могут достичь территорий Танзании.

«Сейчас я призываю жителей всех приграничных областей, округов и деревень сохранять бдительность и немедленно сообщать о проникновении саранчи в соответствующие органы, чтобы они успели принять все необходимые меры», — подчеркнул премьер-министр.

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