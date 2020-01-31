Джакарта, , 12:10 — REGNUM Посол Великобритании в Индонезии Оуэн Дженкинс заявил, что Brexit может укрепить сотрудничество с Индонезией, сообщает Sindonews.

«Наше посольство выросло примерно на 40% со времени референдума о Brexit в июне 2016 года. Раньше наше посольство насчитывало всего 110 сотрудников, сейчас их 152. Мы открыли представительства за пределами Джакарты», — отметил посол.

«Мы открыли новое посольство при АСЕАН, работа которого будет посвящена укреплению двустороннего партнерства», — пояснил Оуэн Дженкинс.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Великобритании в Индонезии заявил, что выход Британии из Евросоюза (Brexit) означает открытие внешнеполитических возможностей.

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