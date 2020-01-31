Кишинёв, , 12:12 — REGNUM Жалоба на молдавские телеканалы, показавшие новогоднее поздравление президента РФ Владимира Путина, отклонена Координационным советом по телевидению и радио (КСТР) Молдавии. Об этом заявил член КСТР Артур Козма, сообщает 31 января молдавское издание «Media Azi».

Наказать местные телеканалы штрафом потребовала неправительственная организация «WatchDog», указав, что речь Путина подпадает под закон о борьбе с иностранной пропагандой. Поздравление российского лидера показали каналы «Первый в Молдове», РТР Молдова и РЕН Молдова.

Однако КСТР постановил, что нарушения закона нет, так как обращение Путина не было политическим. Указанный закон запрещает в Молдавии показ российских информационных и политических передач.

Как сообщало ИА REGNUM, поправки в Кодекс о телевидении и радио Молдавии был в принят в декабре 2017 года.

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