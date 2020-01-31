Чебоксары, , 12:13 — REGNUM Большинство министров предыдущего правительства Чувашии не сохранит свои посты, заявил корреспонденту ИА REGNUM член ОНФ (Общероссийского народного фронта), лидер республиканского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

«Первыми, на мой взгляд, покинут должности соратники бывшего главы Чувашии: Юрий Васильев (и.о. зампредседателя кабинета министров — руководитель администрации главы республики), Иван Исаев (и.о. главы минприроды Чувашии), Сергей Димитриев (и.о. министра труда и социальной защиты), Светлана Енилина (и.о. зампредседателя кабинета министров — министр финансов), Константин Яковлев (и.о. главы минкульта)», — прогнозирует Солдатов.

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«Состоялась отставка правительства Чувашии. Отсюда вытекает следующий вопрос. Как быстро сможет заменить врио главы Чувашии вакантные должности министров новыми людьми? И кто это будет и откуда? Отставка — это только полдела. Народ Чувашии ждет решительных мер по обновлению власти и возлагает большие надежды. Оправдаются ли они? Пока временно исполнение обязанностей возложено на «старых» министров», — добавил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января врио главы Чувашии Олег Николаев в соответствии с Конституцией республики отправил правительство в отставку. До назначения нового кабинета министров предыдущее правительство будет работать в статусе исполняющих обязанности.

Николаев же будет возглавлять республику до избрания нового главы Чувашии в сентябре 2020 года.