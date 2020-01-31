Киев, , 12:06 — REGNUM В здании правительства Украины внезапно обнаружили и закрыли парикмахерскую, сообщил министр правительства Украины Дмитрий Дубилет 31 января на своей странице в социальной сети Facebook.

«В освобождающейся комнате устроим 12 рабочих мест. Туда въедут работники UkraineInvest, те самые «инвестиционные няни», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что каждому иностранному инвестору, который вложит в украинскую экономику от $100 млн, будет предоставлена так называемая «инвестиционная няня», которая будет защищать интересы инвесторов в случае возникновения каких-либо проблем.

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