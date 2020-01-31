Новочеркасск, Ростовская область, , 11:56 — REGNUM В Новочеркасске (Ростовская область) сменился временный сити-менеджер. Вместо Ларисы Конюшинской исполнять обязанности главы администрации муниципалитета будет Юрий Лысенко.

«Юрию Лысенко предложено занять место первого заместителя главы администрации города Новочеркасска. С понедельника [3 февраля] Лысенко приступает к исполнению обязанностей. До выборов нового состава городского парламента в сентябре 2020 года Юрий Евгеньевич также будет исполнять обязанности главы администрации Новочеркасска. Поздравляю жителей Новочеркасска, это правильное решение», — отметил на своей странице в Facebook руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

ИА REGNUM напоминает, что Лариса Конюшинская была назначена и. о. главы администрации Новочеркасска после того, как сити-менеджер Игорь Зюзин попал под следствие. Подозреваемый в получении взятки чиновник сложил с себя полномочия руководителя муниципалитета досрочно.

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