Чебоксары, , 11:42 — REGNUM Правительство Чувашии ушло в отставку. Согласно части 4 ст.75 Конституции Чувашской Республики решение президента РФ об отрешении главы Чувашской Республики от должности влечет за собой отставку кабинета министров региона, что и сделал своим первым указом врио главы Чувашии Олег Николаев, уточнил член ОНФ (Общероссийского народного фронта), лидер республиканского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

«Правительство Михаила Игнатьева не пользовалось авторитетом и уважением среди жителей Чувашии. Было много вопросов по работе как со стороны простых жителей, так и предпринимательского сообщества. Игнатьев формировал свое правительство исходя из принципа личной преданности из числа своих хороших знакомых, не всегда отличающихся профессиональными способностями, что часто приводило к скандалам и арестам членов правительства. Все это часто происходило на виду и не добавляло плюсов главе Чувашии. Отставка закономерная и правильная, соответствующая запросу народа Чувашии», — считает Солдатов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 29 января отправил предыдущего главу республики Михаила Игнатьева в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Олег Николаев. 31 января новый руководитель отправил в отставку правительство республики, заключив срочный служебный контракт с троими помощниками.