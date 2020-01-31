Симферополь, , 13:45 — REGNUM Если в течение дня требование об увольнении главы и заместителя городского совета Маи Хужиной и её заместителя Ларисы Щербулы Керчи не будет выполнено, глава Крыма Сергей Аксёнов лично отправится в город-герой, чтобы поставить точку в этом вопросе. Об этом 31 января он написал на своей странице в Facebook.

«Созвонился с главой администрации Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. Если в течение сегодняшнего дня моё требование об увольнении главы и заместителя городского совета не будет выполнено, то в понедельник выезжаю в Керчь на внеочередную сессию городского совета, на которой в моём присутствии будет поставлена точка в этом вопросе. Посмотрим, где они смогут после этого работать», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, после скандального поздравления блокадников Ленинграда, проживающих в Керчи, глава Крыма потребовал отставки председателя керченского городского совета Маи Хужиной и её заместителя Ларисы Щербулы со всех занимаемых постов. Позже председатель горсовета сообщила, что написала заявление под давлением и не собирается увольняться, поскольку не чувствует за собой никакой вины.

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