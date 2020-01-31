Нур-Султан, , 11:39 — REGNUM Вопросы противодействия коррупции обсудят на расширенном заседании политического совета правящей партии Казахстана «Нур Отан» («Свет Отечества»). Об этом 31 января заявил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек на заседании коллегии агентства по противодействию коррупции.

По его словам, расширенное заседание партии пройдет в марте 2020 года под председательством первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Участники заседания рассмотрят реализацию партийной программы противодействия коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января прошло расширенное заседание коллегии агентства Казахстана по противодействию коррупции. Глава ведомства Алик Шпекбаев отметил, что правительство республики приняло постановление, повышающее размер поощрения жителей страны, сообщивших о фактах коррупции.

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