Киев, , 11:33 — REGNUM Эксперты на Украине обсуждают, что сегодня, 31 января, истекает двухнедельный срок, который президент страны Владимир Зеленский отвел силовикам, чтобы установить причастных к записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Нацбанка.

ИА REGNUM напоминает, что соответствующее поручение Зеленский озвучил 17 января, после публикации «прослушки». Он отметил. что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

«Прошло те самые две недели. Ну, как? Нашли? В общем, взял попкорн и смотрю кого назначат виноватым», — комментирует ситуацию политик, депутат Рады прошлого созыва Борислав Береза.

«Так кто же записал премьера, когда он сказал, что в голове у Зеленского пусто, а сам Гончарук ничего не понимает в экономике? Жду отчетов о пойманных негодяях», — иронизирует Береза.