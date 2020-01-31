Чебоксары, , 11:30 — REGNUM Отставка правительства Чувашии говорит не только о грядущих кадровых изменениях, но и о необходимости сены модели управления в регионе. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель АНО «Институт региональной экспертизы», д. ф. н. Дмитрий Михайличенко.

«Шаг логичный. Новый руководитель региона уже проводит тщательную инвентаризацию работы предыдущей команды и по ее итогам будут определены характер и степень изменения. Речь не только о кадровых изменениях, которые, очевидно, будут. Речь о необходимости смены модели управления в регионе», — считает Михайличенко.

«Врио главы республики важно сейчас настроить коммуникацию с элитами и, в то же время, удовлетворить запрос населения на социальную справедливость. В контексте работы предыдущего руководителя сделать это будет непросто. К тому же выборы главы республики будут совпадать с выборами в МСУ, а с учетом того, что Олег Николаев «справедливоросс», это может создать дополнительные сложности. Поэтому времени у врио главы республики не так много. От него ждут решительных и эффективных изменений», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, назначенный 29 января врио главы Чувашии Олег Николаев подписал указ о вступлении в должность 30 января. Он будет исполнять обязанности главы региона до избрания нового руководителя в сентябре 2020 года.

31 января свои указом Николаев отправил правительство республики в отставку в полном составе.