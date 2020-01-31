Алма-Ата, Казахстан, , 11:30 — REGNUM Главы правительств стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начали встречу в узком составе в Алма-Ате.

В заседании принимаю участие премьер-министр России Михаил Мишустин, Казахстана Аскар Мамин, Белоруссии Сергей Румас, Армении Никол Пашинян и Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алма-Ате проходит форум «Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики».

В состав делегации России на форуме «Цифровое будущее глобальной экономики» помимо Михаила Мишустина входят вице-премьеры правительства РФ Алексей Оверчуки Дмитрий Чернышенко, министр энергетикиАлександр Новак и первый замминистра экономического развития РФМихаил Бабич.

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