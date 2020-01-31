Симферополь, , 11:30 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов считает отказ главы горсовета Керчи Маи Хужиной уходить в отставку после скандала с блокадным хлебом для ветеранов «ересью и самодурством». Об этом 31 января написал на своей странице в Facebook.

«Прочитал сообщения в СМИ о том, что глава горсовета Керчи Мая Хужина не видит своей вины в скандале с вручением хлеба живущим в городе блокадникам и отзывает своё заявление об увольнении. Наглость зашкаливает. Считаю её заявление ересью и самодурством», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, после скандального поздравления блокадников Ленинграда, проживающих в Керчи, глава Крыма потребовал отставки председателя керченского городского совета Маи Хужиной и её заместителя Ларисы Щербулы со всех занимаемых постов.

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