Вашингтон, , 11:34 — REGNUM В газете Hill, издаваемой в США, 30 января опубликована статья старшего научного сотрудника Центра анализа европейской политики Януша Бугайски «Америке нужны надежные союзники вроде Грузии».

Бугайски отмечает участие Грузии в военных проектах США. По его данным, больше всего потерь среди союзников в Афганистане, если перевести на душу населения, понесли именно грузинские военнослужащие.

В статье подчеркивается важная роль Грузии в качестве союзника США в регионе, особенно в плане противостояния «империализму» России. Автор статьи также однозначен в выводах относительно политического курса Тбилиси. У Бугайски нет сомнений, что там развивается демократический курс.

«Это парламентская демократия, которая имеет свободные выборы, активное гражданское общество и привлекательный инвестиционный климат. С помощью более конкретной помощи в области безопасности Грузия могла бы лучше защитить себя от нападений России, укрепить свою демократию и укрепить региональные альянсы Америки», — говорится в публикации.

Ранее ряд членов законодательного органа в США в своих письмах грузинскому премьер-министру Георгию Гахарии выразили сомнение в соблюдении Грузией демократического курса и, как следствие, надежности Тбилиси, как стратегического партнёра.

Напомним, столкновение между российской и грузинской армией произошло в ходе грузино-осетинского конфликта в августе 2008 года. Тогда Тбилиси санкционировал нападение своих войск на Цхинвал. Чтобы остановить агрессию грузинской армии и геноцид осетин в конфликт вмешалась Россия. Позже Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

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