Киев, , 10:52 — REGNUM На Украине продолжают обсуждать историю с появлением на улицах столице страны билбордов со слоганом «Россия — наш главный стратегический партнер», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 31 января.

Напомним, что 9 плакатов появились в нескольких районах Киева в ночь с 29 на 30 января. Билборды были демонтированы в течение нескольких часов работниками коммунальных служб при поддержке «патриотической» общественности, к вечеру 30 января полиция отчиталась о задержаниях подозреваемых в расклейке.

Помимо слогана, на плакате фигурировал некий Олег Катющенко — изначально заявлялось, что политика или политического эксперта с таким именем никто не знает.

К вечеру 30 января украинские СМИ выяснили, что Катющенко на самом деле существует и это киевский бизнесмен. Он также прокомментировал ситуацию в эфире телевидения.

«Друзья начали писать, снимать эту информацию. Мой партнер прислал мне сообщение с текстом: «Олег, ты серьезно?!». Я вообще не понимал, о чем речь. Затем думал, что это кто-то из друзей меня «разводит»», — сказал бизнесмен, добавив, что он не знает, кто мог такое придумать, поскольку у него «нет личных врагов»

«Очень интересно, кто же это сделал. Если удастся понять, кто это сделал, хочется этим людям в глаза посмотреть — зачем вы это сделали», — сказал он.

Также Катющенко признался, что является совладельцем российской компании, однако не получает в ней «ни зарплаты, ни каких-то выплат».

Полиция Киева по состоянию на утро 31 января никакой новой информации о расследовании инцидента не обнародовала.