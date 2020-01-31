Москва, , 10:50 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») считает логичным принятие ПАСЕ резолюции с призывом России вернуть Крым Украине.

«Если бы в ПАСЕ забыли принять антироссийскую резолюцию — это уже было бы не ПАСЕ. Они, видимо, там собираются исключительно для этого — как в песне «Если б не было тебя, скажи, зачем тогда мне жить…» — отметила Поклонская в соцсетях.

При этом ей интересно наблюдать за тем, как люди могут перевоплощаться и как ведет себя украинская делегация в ПАСЕ.

«В 2014 году (Крым) выгнали и вынудили защищаться от националистов (при этом пан Порошенко з «шановними друзями» хорошо заработали на этой истории), а теперь везде трубят, что во всём виновата Россия. При этом выбирают крикунов как на подбор — они все должны иметь слегка придурковатый вид, кричать, словно потерпевшие, и ненавидеть Россию. Подождём, когда такие закончатся», — рассуждает она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ПАСЕ приняла резолюцию по мониторингу выполнения рядом стран — членов организации своих обязательств. Так, к Москве предъявлен ряд претензий, в частности по ситуации на Украине, с соблюдением прав человека, невыполнением решений ЕСПЧ, по крымскому вопросу, а также по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17.

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