Москва, , 10:50 — REGNUM США получили предложение президента России Владимира Путина о проведении саммита лидеров пяти стран — постоянных членов Совбеза ООН, заявил посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан.

«Могу подтвердить, что мы получили предложение президента Путина, оно находится на рассмотрении в Вашингтоне», — цитирует его Интерфакс.

Он добавил, что власти США работают «в тесном сотрудничестве со всеми членами Совбеза на постоянной основе и продолжают это делать, независимо от того, где будут проходить эти обсуждения».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в Израиле в ходе форума о Холокосте президент России предложил провести саммит лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН. Идею Путин объяснил остротой стоящих перед миром вызовов. Разъяснения властям четырех стран — Китая, США, Франции и Великобритании — были направлены 24 января.

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