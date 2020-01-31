Керчь, Крым, , 10:50 — REGNUM Глава городского совета Керчи Мая Хужина решила отозвать своё заявление об отставке после скандала с поздравлением блокадников Ленинграда. Об этом она сообщила журналистам 31 января.

«Я отзываю своё заявление, это была сиюминутная слабость… Избиратели мне звонят и говорят, что со мной. Поэтому я остаюсь», — отметил Хужина.

Ранее она заявила, что не видит своей вины в скандале с блокадниками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава керченского городского совета Мая Хужина, её заместитель Лариса Щербула и другие чиновницы поздравили ветеранов с годовщиной снятия блокады Ленинграда. Участникам Великой Отечественной войны вручили медали и батон хлеба.

Однако многие крымчане резко отреагировали в соцсетях на такой поступок. Одни обратили внимание на то, что чиновницы пришли в гости к пенсионерам в роскошных шубах. Другие отметили, что ветераны заслуживают более значимых подарков, нежели хлеб в пластиковом пакете. Позже глава Крыма Сергей Аксёнов потребовал отставки госслужащих со всех занимаемых постов. С таким же заявлением выступил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

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